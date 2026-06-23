14 और 15 जुलाई को होंगी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, HPRCA ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती कंप्यूटर आधारित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 8:14 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) का कार्यक्रम जारी कर दिया है. आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के अनुसार कॉमर्स, संगीत, समाज शास्त्र तथा हिंदी विषय के शिक्षक पदों के लिए परीक्षाएं 14 और 15 जुलाई को आयोजित की जाएंगी.
एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "कॉमर्स शिक्षक (पोस्ट कोड-26020) की परीक्षा 14 जुलाई को सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होगी. इसके बाद संगीत शिक्षक (पोस्ट कोड-26021) की परीक्षा दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक करवाई जाएगी. वहीं, समाज शास्त्र शिक्षक (पोस्ट कोड-26029) की परीक्षा भी 14 जुलाई को शाम 4 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित होगी. हिंदी शिक्षक पदों के लिए परीक्षा 15 जुलाई को सुबह 9 बजे से सायं 5:30 बजे तक तीन अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. आयोग ने परीक्षा की सभी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अभ्यर्थियों को समय रहते आवश्यक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी".
डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एक विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा. इस लिंक के माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर तथा एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके अतिरिक्त रोल नंबर और परीक्षा केंद्र संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी.
आयोग के सचिव ने सभी उम्मीदवारों से आग्रह किया है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध अपडेट देखते रहें. साथ ही अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाले एसएमएस और ईमेल संदेशों पर भी नजर बनाए रखें, ताकि परीक्षा से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.
उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे परीक्षा की तैयारी के साथ-साथ अपने दस्तावेजों और प्रवेश पत्र से संबंधित औपचारिकताएं समय पर पूरी कर लें, ताकि परीक्षा के दिन किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
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