CBSE स्कूलों में अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की होगी भर्ती, HPRCA ने जारी की अधिसूचना
HPRCA ने CBSE स्कूलों में अंग्रेजी व गणित अध्यापकों की भर्ती को लेकर जारी की अधिसूचना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 30, 2026 at 4:01 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर ने शिक्षा विभाग में अंग्रेजी और गणित विषय के अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. यह भर्ती प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में की जाएगी और इसे पांच वर्ष के अनुबंध आधार पर पूरा किया जाएगा. भर्ती पूरी तरह फिक्स मानदेय पर होगी, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. खास बात यह है कि इन अध्यापकों को एक वर्ष में केवल शैक्षणिक सत्र के दौरान 10 माह का ही वेतन देय होगा.
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 31 जनवरी 2026 को सुबह 10 बजे से शुरू होगी. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी 21 फरवरी 2026 की रात 11:59 बजे तक आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और अभ्यर्थियों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करना होगा. आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) करना अनिवार्य रखा गया है, बिना ओटीआर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'पात्र अभ्यर्थी 31 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. भर्ती से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें और परीक्षा प्रक्रिया की जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है'.
शैक्षणिक योग्यता
अंग्रेजी अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी के पास एमए अंग्रेजी की डिग्री होना अनिवार्य है. इसके साथ ही स्नातक स्तर पर न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक तथा बीएड की योग्यता आवश्यक रखी गई है. वहीं, गणित अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी के पास एमए या एमएससी गणित के साथ बीएड होना जरूरी होगा. आरक्षित वर्गों के अभ्यर्थियों को सरकार के नियमानुसार शैक्षणिक अंकों में छूट प्रदान की जाएगी.
आयु सीमा
इन पदों के लिए आयु सीमा 25 से 45 वर्ष निर्धारित की गई है. आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि 21 फरवरी 2026 के अनुसार की जाएगी. चूंकि यह भर्ती पीजीटी (पोस्ट ग्रेजुएट टीचर) श्रेणी के अंतर्गत की जा रही है, इसलिए अभ्यर्थियों के लिए टेट पास होना अनिवार्य नहीं रखा गया है.
कैसे होगी परीक्षा?
चयन प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा या स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी. परीक्षा में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके आधार पर अभ्यर्थियों का मेरिट चयन किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूलों में की जाएगी.
सीबीएसई स्कूलों में अंग्रेजी और गणित विषय के कुल 800 पद भरे जाने की योजना है. इनमें से 624 पदों को हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से भरा जाएगा. इसके अलावा 76 पद सैनिक कल्याण विभाग, खेल कोटा तथा दिव्यांग कोटे से संबंधित विभागों द्वारा भरे जाएंगे. वहीं, शेष पदों को भरने की प्रक्रिया भी संबंधित विभागों द्वारा जल्द शुरू की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार ने 28 जनवरी 2026 को इन पदों को भरने के लिए औपचारिक मंजूरी प्रदान की थी. मंजूरी मिलने के अगले ही दिन आयोग ने आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए भर्ती अधिसूचना जारी कर दी और अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए.
