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हिमाचल सचिवालय में क्लर्क के 40 पदों पर भर्ती, 14 अगस्त से शुरू होंगे आवेदन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश सचिवालय में क्लर्क के पदों पर नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है. कार्मिक विभाग के अंतर्गत सचिवालय प्रशासनिक सेवाएं-1 में क्लर्क (जॉब ट्रेनी) के 40 पदों को भरने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने पात्र उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इन पदों को पोस्ट कोड-26045 के तहत भरा जाएगा. इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के दौरान आयोग की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 14 अगस्त 2026 को सुबह 10 बजे से खुल जाएगा. आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 सितंबर 2026 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है. अभ्यर्थियों को इसी समय सीमा के भीतर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करना होगा. अंतिम तिथि के बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी".

आयोग ने भर्ती से संबंधित अधिसूचना अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी है. अभ्यर्थी आवेदन करने से पहले आयोग की ओर से जारी अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं और पदों के लिए निर्धारित पात्रता तथा अन्य आवश्यक शर्तों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया से संबंधित दिशा-निर्देश भी वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे. क्लर्क (जॉब ट्रेनी) के 40 पदों पर होने वाली यह भर्ती सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे प्रदेश के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है. सचिवालय में क्लर्क पद प्रशासनिक कार्यों से जुड़ा होने के कारण इन पदों के लिए बड़ी संख्या में आवेदन आने की संभावना है.