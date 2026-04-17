हिमाचल में इन खेलों के कोचों की होगी भर्ती, 27 अप्रैल से करें आवेदन
एचपीआरसीए ने स्पोर्ट्स हॉस्टल में विभिन्न खेल कोचों के 14 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:31 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने राज्य के विभिन्न खेल छात्रावासों में कोचों के 14 पद भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी 27 अप्रैल से 19 मई 2026 तक आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे. सभी पद 25,000 रुपये प्रतिमाह के फिक्स मानदेय पर भरे जाएंगे.
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि यह भर्ती राज्य के विभिन्न खेल छात्रावासों के लिए की जा रही है, जहां अलग-अलग खेल विधाओं के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति होगी. उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और बेहतर प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से यह प्रक्रिया शुरू की गई है. भर्ती के तहत वॉलीबॉल कोच के 4 पद निर्धारित किए गए हैं.
इसके अलावा फुटबॉल, बैडमिंटन और बॉक्सिंग के लिए एक-एक पद भरा जाएगा. बास्केटबॉल और कबड्डी के लिए 2-2 पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि हॉकी के लिए सबसे अधिक 3 पद रखे गए हैं. डॉ. महाजन ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी. आयोग की वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर संबंधित लिंक 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे सक्रिय कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी 19 मई रात 11:59 बजे तक आवेदन जमा कर सकेंगे. इसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.
उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले पात्रता, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता तथा अन्य नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. सभी आवश्यक दस्तावेज समय रहते तैयार रखें, ताकि आवेदन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो. खेल क्षेत्र में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए यह एक अच्छा अवसर माना जा रहा है. इन नियुक्तियों से प्रदेश के खेल छात्रावासों में खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिलेगा और खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा.
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