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असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर निकली भर्ती, 30 जुलाई से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए आवेदक 29 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:14 AM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स के पदों पर भर्ती के लिए पात्र महिला अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. आयोग के अनुसार इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 जुलाई 2026 से शुरू होगी और इच्छुक उम्मीदवार 29 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन का वेब लिंक 30 जुलाई को सुबह 10:00 बजे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर सक्रिय कर दिया जाएगा. अभ्यर्थी निर्धारित समय सीमा के भीतर ही अपने आवेदन ऑनलाइन माध्यम से जमा कर सकेंगे. अंतिम तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें".

उन्होंने बताया कि, भर्ती संबंधी विस्तृत अधिसूचना, पात्रता शर्तें, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और अन्य आवश्यक दिशा-निर्देश आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए जाएंगे. अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले पूरी अधिसूचना ध्यानपूर्वक पढ़ने की सलाह दी गई है, ताकि आवेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि न हो.

आयोग ने उम्मीदवारों से यह भी आग्रह किया है कि आवेदन पत्र भरने के दौरान सभी जानकारी सही एवं प्रमाणित दस्तावेजों के अनुसार दर्ज करें. गलत या अपूर्ण जानकारी मिलने पर आवेदन निरस्त किया जा सकता है. आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के बाद उसकी प्रति अपने रिकॉर्ड के लिए सुरक्षित रखने की भी सलाह दी गई है.

डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि, भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाएगी. किसी भी प्रकार की जानकारी, संशोधन या आगे की सूचना केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर ही जारी की जाएगी. इसलिए अभ्यर्थी समय-समय पर वेबसाइट का अवलोकन करते रहें और किसी भी भ्रामक सूचना से बचें. आयोग ने सभी पात्र महिला अभ्यर्थियों से निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन करने की अपील की है, ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

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