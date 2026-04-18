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फार्मेसी ऑफिसर के 41 पदों पर भर्ती, 28 अप्रैल से करें आवेदन

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) जॉब ट्रेनी के 41 पदों को भरें जाएंगे.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 18, 2026 at 7:19 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी ऑफिसर (एलोपैथी) जॉब ट्रेनी के 41 पदों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. इच्छुक अभ्यर्थी 28 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर किए जाएंगे. आवेदन लिंक 28 अप्रैल सुबह 10 बजे से सक्रिय होगा और 20 मई रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा. उम्मीदवारों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

उन्होंने कहा कि यह भर्ती स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में फार्मेसी सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम है. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति जॉब ट्रेनी आधार पर की जाएगी. पदों से संबंधित शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी.

आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि आवेदन करने से पहले भर्ती विज्ञापन को ध्यानपूर्वक पढ़ें और सभी दस्तावेज पहले से तैयार रखें, ताकि आवेदन करते समय किसी प्रकार की परेशानी न हो. आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे.

प्रदेश के युवाओं के लिए यह सुनहरा अवसर माना जा रहा है, विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने फार्मेसी क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की है और सरकारी सेवा में करियर बनाना चाहते हैं. आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित होगी. इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन कर लें, ताकि तकनीकी कारणों से किसी प्रकार की दिक्कत न आए.

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