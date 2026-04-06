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जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, 10 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

एचपीआरसीए ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों पर भर्ती के लिए 10 अप्रैल से ऑनलाइन आवेदन मांगे है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 10:22 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया की घोषणा करते हुए जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 149 पदों को ट्रेनी आधार पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. पात्र अभ्यर्थी निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन कर इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'पोस्ट कोड 26016 के अंतर्गत इन पदों को भरा जाएगा. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन का लिंक 10 अप्रैल को सुबह 10 बजे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर सक्रिय किया जाएगा. यह लिंक 2 मई रात 11:59 बजे तक खुला रहेगा, जिसके बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि सभी अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर उपलब्ध विस्तृत अधिसूचना को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए. अधिसूचना में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आवेदन शुल्क, चयन प्रक्रिया तथा अन्य महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों की पूरी जानकारी दी गई है. उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सभी जानकारियां सही-सही दर्ज करें, क्योंकि किसी भी प्रकार की गलती के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे. ऑफलाइन या किसी अन्य माध्यम से भेजे गए आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा. इसके साथ ही आवेदन के दौरान आवश्यक दस्तावेजों को सही प्रारूप में अपलोड करना भी अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकता है.

अभ्यर्थियों को यह भी सलाह दी गई है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि सर्वर व्यस्तता या तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसका प्रिंट आउट सुरक्षित रखना भी जरूरी है, ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सके. आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया से संबंधित आगामी सूचनाएं भी समय-समय पर आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएंगी, इसलिए अभ्यर्थियों को नियमित रूप से वेबसाइट चेक करते रहने की सलाह दी गई है.

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