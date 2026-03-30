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हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी! HPRCA ने JOA और रेडियोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती की बढ़ाई सीटें

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से भरी जा रही भर्तियों में पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (ट्रेनी) और रेडियोग्राफर दोनों श्रेणियों में अतिरिक्त पद जोड़े जाने से अब अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.