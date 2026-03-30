हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी! HPRCA ने JOA और रेडियोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती की बढ़ाई सीटें
HPRCA द्वारा पूर्व में JOA और रेडियोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती के लिए सीटें बढ़ाने से ज्यादा युवाओं को अवसर मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 7:34 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं के लिए राहत भरी खबर है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) के माध्यम से भरी जा रही भर्तियों में पदों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है. जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (ट्रेनी) और रेडियोग्राफर दोनों श्रेणियों में अतिरिक्त पद जोड़े जाने से अब अधिक अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलेगा.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, '21 जनवरी को जारी विज्ञापन (पोस्ट कोड-26001) के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (ट्रेनी) के 234 पद विज्ञापित किए गए थे, लेकिन अब भर्ती निदेशालय से 117 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है. इसके बाद इन पदों की कुल संख्या बढ़कर 351 हो गई है. वहीं, रेडियोग्राफर भर्ती में भी पदों की संख्या में वृद्धि की गई है. 28 फरवरी को जारी विज्ञापन (पोस्ट कोड-26009) के तहत पहले 10 पद निर्धारित किए गए थे. अब स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के निदेशालय से 18 और पदों की मंजूरी मिलने के बाद इनकी कुल संख्या बढ़कर 28 हो गई है'.
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी के अलावा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य सभी नियम और शर्तें पूर्व की तरह ही रहेंगी. अभ्यर्थियों को पात्रता, चयन प्रक्रिया, परीक्षा पैटर्न और अन्य दिशा-निर्देशों के लिए पहले जारी किए गए विज्ञापनों का ही पालन करना होगा. आयोग पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि पदों की संख्या बढ़ने से प्रतियोगिता का दायरा जरूर बढ़ेगा, लेकिन इससे अधिक संख्या में युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्राप्त होगा.
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