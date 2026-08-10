HPRCA ने इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा के परिणाम किए घोषित, 443 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
आयोग के सचिव ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 6:45 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षकों के 86-86 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. दोनों परीक्षाओं के परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं. परीक्षा में सफल कुल 443 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है.
इतिहास शिक्षक भर्ती में 217 अभ्यर्थी चयनित
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि इतिहास शिक्षक पोस्ट कोड-26025 के तहत 86 पदों के लिए कुल 2648 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 2152 अभ्यर्थी CBT परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा में सफल 217 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है. इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 16 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में शुरू होगा.
अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती में 226 अभ्यर्थी सफल
इसी तरह अर्थशास्त्र शिक्षक पोस्ट कोड-26030 के 86 पदों के लिए कुल 1246 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 1032 अभ्यर्थियों ने CBT परीक्षा दी. परीक्षा में सफल 226 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है. इन अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन 29 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में शुरू होगा.
ये दस्तावेज साथ लाना जरूरी
आयोग के सचिव ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से सूचना दी जाएगी. इसके लिए अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि पर आयोग के परिसर में पहुंचकर दस्तावेज सत्यापन करवाना होगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी तथा आईडी प्रूफ साथ लाना अनिवार्य होगा। आयोग ने अभ्यर्थियों से निर्धारित तिथि से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखने को कहा है.
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे बाद में कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को तय समय पर आयोग परिसर में पहुंचना होगा. आयोग द्वारा परिणाम जारी किए जाने के बाद इतिहास और अर्थशास्त्र विषयों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चरण में पहुंच गई है. चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहें, ताकि सत्यापन से संबंधित किसी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.
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