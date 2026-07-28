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HPRCA ने JE, OTA और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं का शेड्यूल किया जारी, जानें क्या है आयोग की गाइडलाइन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की डेट शीट घोषित कर दी है. आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार कनिष्ठ अभियंता (सिविल), फाइन आर्ट्स शिक्षक, साइकोलॉजी शिक्षक और ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (ओटीए) के पदों के लिए अगस्त माह में परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के बाद हजारों अभ्यर्थियों की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई है.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) पोस्ट कोड-26016 की परीक्षा 9 अगस्त को तीन अलग-अलग शिफ्टों में आयोजित की जाएगी. पहली शिफ्ट सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक, दूसरी शिफ्ट दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक तथा तीसरी शिफ्ट शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक होगी. अभ्यर्थियों को निर्धारित समय से पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने और आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है. इसी प्रकार 14 अगस्त को फाइन आर्ट्स शिक्षक (पोस्ट कोड-26033) की परीक्षा सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक आयोजित होगी. साइकोलॉजी शिक्षक (पोस्ट कोड-26031) की परीक्षा उसी दिन दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक होगी, जबकि ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (पोस्ट कोड-26008) की परीक्षा शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी.

सीबीटी बेस होंगी परीक्षाएं

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 'सभी परीक्षाएं कंप्यूटर आधारित प्रणाली (सीबीटी) के माध्यम से आयोजित की जाएंगी. परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए विशेष लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. अभ्यर्थी अपने आवेदन संबंधी विवरण दर्ज कर रोल नंबर और प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे. उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए रोल नंबर और परीक्षा केंद्र की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. इसके अलावा यदि किसी अभ्यर्थी ने आवेदन के समय ईमेल आईडी दर्ज की है तो आवश्यक सूचनाएं ईमेल के माध्यम से भी उपलब्ध करवाई जाएंगी.'