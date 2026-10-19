फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 82 अभ्यर्थियों का चयन, 36 पद रहे खाली
HPRCA ने फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती पोस्ट कोड 26033 का अंतिम परिणाम घोषित. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर परिणाम देख सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 3:40 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में फाइन आर्ट्स शिक्षकों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26033 के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरा जाना था. आयोग ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 82 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया है, जबकि पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 36 पद खाली रह गए हैं.
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती के लिए कुल 152 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 128 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 106 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया था. इसके बाद 24 सितंबर को दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें पात्रता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 82 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया.
36 पद रह गए खाली
भर्ती प्रक्रिया के दौरान पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण विभिन्न आरक्षित और अन्य श्रेणियों के 36 पद रिक्त रह गए. इनमें सामान्य वर्ग का एक पद, सामान्य ईडब्ल्यूएस वर्ग के आठ पद और सामान्य स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी का एक पद शामिल है. इसके अलावा ओबीसी वर्ग के 10 पद, ओबीसी बीपीएल के चार पद, अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के सात पद, एससी बीपीएल के तीन पद, एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन श्रेणी का एक पद और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग का एक पद खाली रह गया है. इस प्रकार आयोग द्वारा कुल 118 पदों में से 82 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.
वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं रिजल्ट
एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन के अनुसार, फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. परिणाम सूची में चयनित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों से संबंधित विवरण उपलब्ध करवाया गया है. भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे चयन सूची और परिणाम से संबंधित अन्य जानकारियों के लिए आयोग की वेबसाइट पर जारी आधिकारिक सूचना का अवलोकन करें.
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