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फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 82 अभ्यर्थियों का चयन, 36 पद रहे खाली

HPRCA ने फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में फाइन आर्ट्स शिक्षकों की भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26033 के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में कुल 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरा जाना था. आयोग ने दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 82 अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित किया है, जबकि पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण 36 पद खाली रह गए हैं.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि फाइन आर्ट्स शिक्षक भर्ती के लिए कुल 152 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 128 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 106 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया था. इसके बाद 24 सितंबर को दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया आयोजित की गई, जिसमें पात्रता संबंधी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद 82 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया.