ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 294 अभ्यर्थी चयनित
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है, अब होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 11, 2026 at 7:21 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में ड्राइंग टीचर के 118 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. यह भर्ती पोस्ट कोड-26022 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर की जा रही है. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.
294 अभ्यर्थियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि ड्राइंग टीचर के 118 पदों को भरने के लिए कुल 2349 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 1976 अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए. परीक्षा में सफल रहने वाले 294 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में शुरू होगा.
ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी अपडेट
डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी. आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में सभी चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से जांचते रहें और आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना का भी अवलोकन करें.
अभ्यर्थियों को साथ लाने होंगे ये डॉक्यूमेंट्स
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अभ्यर्थियों को अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति, आईडी प्रूफ और अन्य जरूरी प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे. अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके डॉक्यूमेंट भर्ती के लिए निर्धारित पात्रता एवं अन्य शर्तों के अनुरूप हों.
"अगर कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसे बाद में कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, इसलिए चयनित अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे 21 सितंबर को निर्धारित समय पर आयोग परिसर में पहुंचे और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के लिए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पूरे करके लाएं." - डॉ. विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल आईडी पर ही चेक करें अपडेट
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि ड्राइंग टीचर के 118 पदों के लिए आयोजित इस भर्ती परीक्षा के परिणाम के बाद अब चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू हो गया है. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद ही भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी पर प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें.