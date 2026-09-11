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ड्राइंग टीचर भर्ती परीक्षा का रिजल्ट घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 294 अभ्यर्थी चयनित

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में ड्राइंग टीचर के 118 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. यह भर्ती पोस्ट कोड-26022 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर की जा रही है. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

294 अभ्यर्थियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि ड्राइंग टीचर के 118 पदों को भरने के लिए कुल 2349 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 1976 अभ्यर्थी कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में शामिल हुए. परीक्षा में सफल रहने वाले 294 अभ्यर्थियों को अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से आयोग के परिसर में शुरू होगा.

ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी अपडेट

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित सूचना अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी. आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में सभी चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से जांचते रहें और आयोग की वेबसाइट पर जारी सूचना का भी अवलोकन करें.