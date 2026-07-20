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HPRCA ने चार भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, 3 अगस्त से होगा दस्तावेज सत्यापन

अभ्यर्थी समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट और दिशा-निर्देशों पर नजर बनाए रखें.

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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 20, 2026 at 7:14 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने चार विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग ने ऑफसेट ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25007), फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25008), फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25010) तथा लैब असिस्टेंट (बायोलॉजी एवं सेरोलॉजी) (पोस्ट कोड-25018) के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि सभी परीक्षाओं के परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने-अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए तैयार रहने की सलाह दी है.

सत्यापन के लिए लाने होंगे ये दस्तावेज

डॉ. महाजन ने कहा कि इन चारों पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) प्रक्रिया 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय परिसर में शुरू होगी. दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पात्र अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. आयोग की ओर से किसी भी अभ्यर्थी को अलग से कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज की दो-दो स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां तथा वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी.

आयोग ने अभ्यर्थियों से किया ये आग्राह

सचिव ने स्पष्ट किया कि यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि और समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दोबारा अवसर नहीं दिया जाएगा. ऐसे मामलों में संबंधित अभ्यर्थी की उम्मीदवारी नियमानुसार निरस्त मानी जाएगी. इसलिए सभी सफल अभ्यर्थियों से समय पर उपस्थित होने और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखने का आग्रह किया गया है. आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी होने वाले अपडेट और दिशा-निर्देशों पर नजर बनाए रखें, ताकि दस्तावेज सत्यापन और भर्ती प्रक्रिया से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.

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