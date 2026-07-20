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HPRCA ने चार भर्ती परीक्षाओं के परिणाम घोषित किए, 3 अगस्त से होगा दस्तावेज सत्यापन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने चार विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) के परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग ने ऑफसेट ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25007), फोटो टाइप सेटर ऑपरेटर (पोस्ट कोड-25008), फ्लाई ब्वॉय (ऑफसेट) (पोस्ट कोड-25010) तथा लैब असिस्टेंट (बायोलॉजी एवं सेरोलॉजी) (पोस्ट कोड-25018) के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के नतीजे जारी किए हैं.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि सभी परीक्षाओं के परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. अभ्यर्थी अपने-अपने रोल नंबर और अन्य आवश्यक विवरण के माध्यम से वेबसाइट पर जाकर परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने सफल अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए तैयार रहने की सलाह दी है.

सत्यापन के लिए लाने होंगे ये दस्तावेज

डॉ. महाजन ने कहा कि इन चारों पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों की दस्तावेज सत्यापन (डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन) प्रक्रिया 3 अगस्त को सुबह 10 बजे से आयोग के हमीरपुर स्थित कार्यालय परिसर में शुरू होगी. दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत कार्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा. इसके अतिरिक्त पात्र अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ई-मेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. आयोग की ओर से किसी भी अभ्यर्थी को अलग से कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि दस्तावेज सत्यापन के दौरान सभी अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा प्रत्येक दस्तावेज की दो-दो स्वप्रमाणित फोटो प्रतियां तथा वैध पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा. निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में सत्यापन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकेगी.