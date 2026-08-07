संगीत शिक्षकों के 118 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 58 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
पोस्ट कोड 26021 पदों पर भर्ती के लिए 71 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 63 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा में भाग लिया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 7, 2026 at 8:14 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में संगीत शिक्षकों के 118 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है.
एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "संगीत शिक्षक पोस्ट कोड-26021 के तहत 118 पदों को भरने के लिए कुल 71 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 63 उम्मीदवारों ने सीबीटी परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में निर्धारित मानदंडों के आधार पर 58 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है. अब इन चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है".
सचिव ने बताया कि चयनित अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18 अगस्त को सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में शुरू होगा. दस्तावेज सत्यापन के संबंध में सभी चयनित उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर सूचना भेजी जाएगी. अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और आईडी प्रूफ सहित अन्य जरूरी दस्तावेज साथ लाने होंगे. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे दस्तावेजों की जांच से पहले सभी प्रमाण-पत्रों को व्यवस्थित रूप से तैयार रखें, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो.
डॉ. विक्रम महाजन ने स्पष्ट किया कि यदि कोई चयनित अभ्यर्थी 18 अगस्त को निर्धारित समय पर दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे इसके लिए कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. इसलिए सभी चयनित उम्मीदवारों को निर्धारित तिथि और समय पर आयोग के परिसर में उपस्थित होना अनिवार्य है. आयोग की ओर से अभ्यर्थियों को परिणाम और आगे की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी गई है.
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