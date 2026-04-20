TGT नॉन मेडिकल का फाइनल परिणाम घोषित, 333 उम्मीदवारों का हुआ चयन
HPRCA ने आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया टीजीटी नॉन मेडिकल का फाइनल रिजल्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 20, 2026 at 7:35 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी (नॉन मेडिकल) पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड-25002 के तहत आयोजित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद चयन सूची जारी की गई है. लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 15,983 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 14,380 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 999 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया था. दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया 16 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की गई. सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई, जिसमें कुल 333 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. चयनित उम्मीदवार अब आगामी विभागीय प्रक्रिया के तहत नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कुछ पद खाली रह गए हैं. इनमें ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग के 6 पद तथा एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग के 4 पद शामिल हैं. अंतिम परिणाम सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और आगे की जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं'.
इस परिणाम की घोषणा के बाद चयनित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है. वहीं, अन्य अभ्यर्थी आगामी भर्तियों की तैयारी में जुट गए हैं. आयोग ने सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे भविष्य की सूचनाओं, नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य अपडेट के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. यह भर्ती प्रक्रिया शिक्षा विभाग में रिक्त पदों को भरने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जिससे स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होने की उम्मीद है.
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