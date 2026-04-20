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TGT नॉन मेडिकल का फाइनल परिणाम घोषित, 333 उम्मीदवारों का हुआ चयन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी (नॉन मेडिकल) पदों को भरने के लिए पोस्ट कोड-25002 के तहत आयोजित भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद चयन सूची जारी की गई है. लंबे समय से इस परिणाम का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों को इससे बड़ी राहत मिली है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 15,983 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 14,380 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 999 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित किया गया था. दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया 16 मार्च से 1 अप्रैल तक आयोजित की गई. सत्यापन के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई, जिसमें कुल 333 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. चयनित उम्मीदवार अब आगामी विभागीय प्रक्रिया के तहत नियुक्ति संबंधी औपचारिकताएं पूरी करेंगे.