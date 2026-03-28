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TGT मेडिकल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 166 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने प्रारंभिक शिक्षा विभाग में टीजीटी (मेडिकल) के पदों को भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड 25003 के तहत आयोजित इस भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 166 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इस भर्ती के लिए प्रदेश भर से कुल 12,866 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 11,065 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा के बाद मेरिट के आधार पर 502 उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. 2 मार्च से 7 मार्च तक दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी की गई. इस दौरान अभ्यर्थियों के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण से जुड़े दस्तावेज और अन्य जरूरी रिकॉर्ड की गहन जांच की गई. सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद आयोग ने 166 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित घोषित किया'.

हालांकि, इस भर्ती प्रक्रिया में कुछ पद खाली भी रह गए हैं. सचिव के अनुसार पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग के दो पद रिक्त रह गए हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि इन पदों को भविष्य में नियमानुसार भरा जा सकता है.