TGT आर्ट्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 632 अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए चयनित
एचपीआरसीए ने TGT आर्ट्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 4:59 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने टीजीटी आर्ट्स (पोस्ट कोड 25001) के 425 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा 12 से 20 जनवरी के बीच आयोजित की गई थी. आयोग ने परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है, जहां अभ्यर्थी इसे देख सकते हैं.
एचपीआरसीए आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'स्क्रीनिंग टेस्ट में कुल 632 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिन्हें अब भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित किया गया है. इन अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 16 अप्रैल से आयोग के परिसर में शुरू होगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. इसके अलावा सभी चयनित अभ्यर्थियों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का अलग से कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए उन्हें समय-समय पर वेबसाइट और ईमेल चेक करते रहना होगा'.
डॉ. विक्रम महाजन ने कहा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान अभ्यर्थियों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां, उनकी दो-दो फोटो कॉपी तथा वैध पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा. बिना पूर्ण दस्तावेजों के सत्यापन प्रक्रिया में शामिल होना संभव नहीं होगा. सचिव ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि पर उपस्थित न होने वाले अभ्यर्थियों को दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए सभी चयनित उम्मीदवारों को तय समय और तारीख पर उपस्थित होना अनिवार्य है.
आयोग ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की गलत जानकारी या अफवाहों से बचें और केवल आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सूचनाओं पर ही भरोसा करें. भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए आयोग द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं.
ये भी पढ़ें: हिमाचल के युवाओं के लिए खुशखबरी! HPRCA ने JOA और रेडियोग्राफर के पदों पर निकली भर्ती की बढ़ाई सीटें