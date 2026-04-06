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सांख्यिकी सहायक भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, इस दिन होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने सांख्यिकी सहायक (पोस्ट कोड 25013) के 3 पदों को भरने के लिए 18 फरवरी को आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने यह परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जारी किया है, जहां अभ्यर्थी अपने रोल नंबर के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं. परिणाम घोषित होने के साथ ही चयन प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इस परीक्षा में कुल 13 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है, जिन्हें अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. यह प्रक्रिया 24 अप्रैल को सुबह 10 बजे से आयोग के कार्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार समय से पहले अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकें.

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को अलग से कोई कॉल लेटर या बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. सभी अभ्यर्थियों को अपनी पंजीकृत ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि उन्हें आवश्यक सूचना ईमेल के माध्यम से ही दी जाएगी.