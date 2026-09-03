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समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 107 उम्मीदवारों का चयन, यहां देखें रिजल्ट

सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी है.

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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:23 AM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में समाज शास्त्र शिक्षकों के 108 पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26029 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर इन पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद आयोग ने चयनित उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की है. भर्ती प्रक्रिया में कुल 107 उम्मीदवारों का चयन हुआ है, जबकि पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण एक पद रिक्त रह गया है.

समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "समाज शास्त्र शिक्षकों के 108 पदों को भरने के लिए कुल 439 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 374 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 225 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. चयनित अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों की जांच आयोग की ओर से 24 और 25 अगस्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद पात्र पाए गए उम्मीदवारों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई. जांच प्रक्रिया के बाद कुल 107 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है."

108 पदों में से एक पद खाली

आयोग के अनुसार, भर्ती के लिए निर्धारित 108 पदों में से एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण खाली रह गया है. इस प्रकार इस वर्ग के लिए निर्धारित पद पर किसी उम्मीदवार का चयन नहीं हो सका. सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने भर्ती प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक विवरण भी परिणाम के साथ उपलब्ध करवाए हैं.

समाज शास्त्र शिक्षक भर्ती

  • पोस्ट कोड-26029 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर 108 पदों पर समाज शास्त्र शिक्षकों की भर्ती.
  • कुल 107 उम्मीदवारों का चयन, पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण एक पद खाली.
  • 108 पदों के लिए 439 उम्मीदवारों ने किया था आवेदन.
  • डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी.

439 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन

पोस्ट कोड-26029 के तहत हुई यह भर्ती प्रक्रिया कंप्यूटर आधारित परीक्षा और उसके बाद दस्तावेजों की जांच के आधार पर पूरी की गई है. अंतिम परिणाम जारी होने के साथ ही समाज शास्त्र शिक्षक के इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है. चयनित उम्मीदवार अब विभागीय स्तर पर आगामी प्रक्रिया और नियुक्ति से संबंधित निर्देशों का इंतजार करेंगे.

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