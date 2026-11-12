सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 25 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन
सीनियर लैब टेक्नीशियन का फाइनल रिजल्ट उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:33 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड-26012 के तहत ट्रेनी आधार पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 25 पदों को भरा गया है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने परिणाम जारी होने की जानकारी दी.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन के सचिव डॉ. महाजन ने बताया, "सीनियर लैब टेक्नीशियन के कुल 25 पदों के लिए आयोग को 477 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे. भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में 418 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर 66 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था".
उन्होंने बताया कि चयन प्रक्रिया के अगले चरण में 14 अक्टूबर को अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई. दस्तावेजों के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्धारित 25 पदों के लिए अंतिम रूप से उम्मीदवारों का चयन कर लिया गया है. अब आयोग ने इस भर्ती का फाइनल परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है.
आयोग के सचिव ने बताया कि भर्ती परीक्षा का परिणाम सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं और चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर परिणाम चेक कर सकते हैं. आयोग ने परिणाम में अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और उनके प्राप्त अंकों का विवरण उपलब्ध करवाया है.
इस भर्ती के लिए 477 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जबकि 418 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. इनमें से 66 उम्मीदवार दस्तावेजों की जांच तक पहुंचे और अंतिम चरण में 25 अभ्यर्थियों को चयनित किया गया है.
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