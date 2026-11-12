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सीनियर लैब टेक्नीशियन भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 25 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में सीनियर लैब टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। पोस्ट कोड-26012 के तहत ट्रेनी आधार पर होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से कुल 25 पदों को भरा गया है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने परिणाम जारी होने की जानकारी दी.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन के सचिव डॉ. महाजन ने बताया, "सीनियर लैब टेक्नीशियन के कुल 25 पदों के लिए आयोग को 477 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे. भर्ती प्रक्रिया के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में 418 उम्मीदवार शामिल हुए थे. परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर 66 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था".