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HPRCA ने साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट परीक्षा का किया रिजल्ट जारी, 13 मई से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने विभिन्न तकनीकी पदों के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट के परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग ने साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है. उम्मीदवार अपने परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर देख सकते हैं. एचपीआरसीए के आधिकारिक वेबसाइट पर साइंटिफिक असिस्टेंट (कैमिस्ट्री एंड टॉक्सीकोलॉजी) पोस्ट कोड-25015, साइंटिफिक असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी) पोस्ट कोड-25016, लैब असिस्टेंट (कैमिस्ट्री एंड टॉक्सीकोलॉजी) पोस्ट कोड-25017 और लैब असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी) पोस्ट कोड-25019 के पदों के लिए आयोजित परीक्षाओं के नतीजे उपलब्ध हैं. आयोग ने स्पष्ट किया है कि केवल वे अभ्यर्थी, जिन्होंने लिखित परीक्षा में निर्धारित मानदंडों को पूरा किया है, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए चयनित किया गया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इन परीक्षाओं में सफल उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 13 मई 2026 से सुबह 10 बजे आयोग के परिसर में शुरू होगी. इसका विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा. साथ ही उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी'.