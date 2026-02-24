ETV Bharat / state

TGT नॉन मेडिकल के 343 पदों का परिणाम घोषित, 16 मार्च से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने टीजीटी नॉन मेडिकल (पोस्ट कोड 25002) के 343 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा पिछले वर्ष 25 से 27 दिसंबर तक प्रदेश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की गई थी. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर अपलोड कर दिया है, जहां अभ्यर्थी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इस परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 16 मार्च से आयोग के परिसर में शुरू होगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत कार्यक्रम अलग से जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएगी'. सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट देखते रहें, ताकि किसी भी अपडेट से वंचित न रहें. सचिव ने स्पष्ट किया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक मूल दस्तावेज साथ लाने होंगे. इसके अतिरिक्त प्रत्येक दस्तावेज की दो-दो फोटो प्रतियां भी प्रस्तुत करनी होंगी. पहचान के लिए वैध आईडी प्रूफ साथ लाना अनिवार्य होगा.