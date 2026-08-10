HPRCA ने जारी किया भौतिकी शिक्षकों का फाइनल रिजल्ट, 77 उम्मीदवारों का चयन
HPRCA ने पोस्ट कोड-26019 के तहत सीबीटी में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा होने के बाद चयनित कैंडिडेट्स की अंतिम सूची जारी की.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 10, 2026 at 10:16 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में भौतिकी शिक्षकों के 78 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26019 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की है.
एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भौतिकी शिक्षकों के इन पदों के लिए कुल 1405 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 1192 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा परिणाम के आधार पर 203 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. आयोग की ओर से चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 5 और 6 अगस्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. दस्तावेजों की जांच और पात्रता संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इनमें से 77 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है.
सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित श्रेणियों और आरक्षण नियमों के अनुसार पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की गई. हालांकि, एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी का एक पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गया है. आयोग ने अंतिम परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है. इसमें चयनित सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और चयन संबंधी जानकारी देख सकते हैं.
एचपीआरसीए ने स्पष्ट किया है कि दस्तावेजों की जांच के बाद जारी यह परिणाम भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम है. चयनित उम्मीदवारों को अब संबंधित विभाग की ओर से नियुक्ति संबंधी आगामी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. इस भर्ती प्रक्रिया के परिणाम जारी होने से लंबे समय से परीक्षा और दस्तावेजों की जांच पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है. आयोग की ओर से स्कूल शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है.
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