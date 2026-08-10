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HPRCA ने जारी किया भौतिकी शिक्षकों का फाइनल रिजल्ट, 77 उम्मीदवारों का चयन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में भौतिकी शिक्षकों के 78 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26019 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची जारी की है.

एचपीआरसीए के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि भौतिकी शिक्षकों के इन पदों के लिए कुल 1405 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 1192 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा परिणाम के आधार पर 203 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. आयोग की ओर से चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 5 और 6 अगस्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. दस्तावेजों की जांच और पात्रता संबंधी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इनमें से 77 उम्मीदवारों का अंतिम रूप से चयन किया गया है.

सचिव ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया के दौरान निर्धारित श्रेणियों और आरक्षण नियमों के अनुसार पदों को भरने की प्रक्रिया पूरी की गई. हालांकि, एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी का एक पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गया है. आयोग ने अंतिम परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है. इसमें चयनित सभी उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का विवरण दिया गया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और चयन संबंधी जानकारी देख सकते हैं.