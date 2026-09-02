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ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा परिणाम घोषित, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 160 अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल शिक्षा विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (जॉब ट्रेनी) के 236 पदों को पोस्ट कोड-26008 के तहत भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (सीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. परीक्षा परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम और आगामी चयन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट (जॉब ट्रेनी) के 236 पदों को भरने के लिए कुल 202 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 184 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 160 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है. शॉर्टलिस्ट अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन 14 सितंबर 2026 को सुबह 10 बजे से हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर के परिसर में शुरू होगा. दस्तावेज सत्यापन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा".

इसके अलावा उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन के दौरान उपलब्ध करवाई गई ईमेल आईडी के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी. आयोग ने स्पष्ट किया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में सभी शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करने की सलाह दी गई है, ताकि सत्यापन से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वे वंचित न रहें.