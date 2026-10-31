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जेई सिविल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 149 अभ्यर्थियों का हुआ चयन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) सिविल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26016 के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में 149 पदों के लिए अंतिम रूप से 149 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी किया है. इसके साथ ही इस भर्ती में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जेई सिविल के कुल 149 पदों को भरने के लिए आयोग ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 8192 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 6726 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए थे. परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया.