जेई सिविल भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, 149 अभ्यर्थियों का हुआ चयन
HPRCA Junior Engineer Civil results :पोस्ट कोड-26016 भर्ती प्रक्रिया में 149 अभ्यर्थियों को मिली सफलता. 6726 अभ्यर्थी ने दी थी परीक्षा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 3:36 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जूनियर इंजीनियर (जेई) सिविल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26016 के तहत आयोजित इस भर्ती प्रक्रिया में 149 पदों के लिए अंतिम रूप से 149 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने फाइनल रिजल्ट जारी किया है. इसके साथ ही इस भर्ती में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों का इंतजार समाप्त हो गया है.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि जेई सिविल के कुल 149 पदों को भरने के लिए आयोग ने भर्ती प्रक्रिया आयोजित की थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 8192 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 6726 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में शामिल हुए थे. परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर आगामी चयन प्रक्रिया के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया गया.
सचिव ने बताया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद कुल 372 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था. इन उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन 15 से 17 अक्टूबर तक आयोग की ओर से निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया. तीन दिनों तक चली इस प्रक्रिया में अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की जांच की गई. इसके बाद पात्रता और निर्धारित मानकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार की गई.
उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आयोग ने जेई सिविल के सभी 149 पदों के लिए अंतिम रूप से 149 उम्मीदवारों का चयन किया है. आयोग की ओर से भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है.
डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और उनके प्राप्त अंकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाया गया है. अभ्यर्थी हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. इसके लिए उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित भर्ती परिणाम के लिंक पर जाना होगा".
जेई सिविल भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित होने से चयनित उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है. वहीं, इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल रहे अन्य अभ्यर्थी भी वेबसाइट पर जारी परिणाम के माध्यम से अपना प्रदर्शन और प्राप्त अंक देख सकेंगे. आयोग ने परिणाम को सार्वजनिक करते हुए उम्मीदवारों को उनके नाम, रोल नंबर और अंकों सहित पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई है.
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