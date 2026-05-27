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JOA लाइब्रेरी परीक्षा का परिणाम घोषित, 159 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलावा

एचपीआरसीए ने पोस्ट कोड-25024 का रिजल्ट जारी किया. 6 जून को होगा सफल अभ्यर्थियों का होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 8:56 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) के 78 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. यह परीक्षा पोस्ट कोड-25024 के तहत 25 अप्रैल को आयोजित की गई थी. आयोग ने परीक्षा परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है, जहां अभ्यर्थी अपना परिणाम देख सकते हैं.

6 जून को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

HPRCA सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, 'स्क्रीनिंग टेस्ट में सफल घोषित किए गए 159 उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया 6 जून को सुबह 10 बजे से आयोग परिसर में शुरू की जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का विस्तृत शेड्यूल आयोग की वेबसाइट पर अलग से अपलोड किया जाएगा और संबंधित अभ्यर्थियों को उनकी ईमेल आईडी पर भी इसकी सूचना भेजी जाएगी'.

डॉ. महाजन ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र या कॉल लेटर नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल नियमित रूप से चेक करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि वे किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी अनिवार्य होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और वैध पहचान पत्र भी साथ लाना होगा.

आयोग सचिव ने कहा कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे बाद में कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. इसलिए सभी पात्र उम्मीदवारों को तय समय पर आवश्यक दस्तावेजों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं.

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया लगातार जारी है और आयोग पारदर्शिता के साथ भर्ती परीक्षाओं का संचालन कर रहा है. जेओए-लाइब्रेरी भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजरें आगामी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया और अंतिम चयन सूची पर टिकी हुई हैं.

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