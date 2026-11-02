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HPRCA ने दो भर्तियों के फाइनल रिजल्ट किए घोषित, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 5 और लैब असिस्टेंट के 2 पदों पर चयन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य विभाग में दो अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग ने साइकेट्रिक सोशल वर्कर पोस्ट कोड-26007 और लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड-25012 के तहत ट्रेनी आधार पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुल 7 अभ्यर्थियों का चयन किया है. इन परिणामों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल 5 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 141 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 18 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था".