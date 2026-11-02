HPRCA ने दो भर्तियों के फाइनल रिजल्ट किए घोषित, साइकेट्रिक सोशल वर्कर के 5 और लैब असिस्टेंट के 2 पदों पर चयन
साइकेट्रिक सोशल वर्कर और लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 7:46 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग और स्वास्थ्य विभाग में दो अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग ने साइकेट्रिक सोशल वर्कर पोस्ट कोड-26007 और लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड-25012 के तहत ट्रेनी आधार पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के बाद कुल 7 अभ्यर्थियों का चयन किया है. इन परिणामों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी अब आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपना परिणाम देख सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में साइकेट्रिक सोशल वर्कर के कुल 5 पदों को भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई थी. इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 270 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 141 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 18 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था".
उन्होंने बताया कि 14 अक्टूबर को आयोग द्वारा इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच की गई. निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद साइकेट्रिक सोशल वर्कर के सभी 5 पदों के लिए अंतिम रूप से अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है. इसी प्रकार स्वास्थ्य विभाग में लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड-25012 के तहत 2 पदों को भरने के लिए भी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.
इन पदों के लिए कुल 20 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था. इनमें से 13 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा के आधार पर 7 अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था. आयोग ने 14 अक्तूबर को दस्तावेजों का सत्यापन करने के बाद दोनों पदों के लिए अंतिम रूप से चयन कर लिया है.
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि दोनों भर्ती परीक्षाओं के अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. परिणाम में चयनित एवं संबंधित अभ्यर्थियों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाया गया है.
अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर परिणाम से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. दोनों भर्तियों के अंतिम परिणाम घोषित होने के साथ ही इन पदों के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है.
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