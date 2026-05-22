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HPRCA ने साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट भर्ती के अंतिम परिणाम किए घोषित

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'साइंटिफिक असिस्टेंट के दो पदों के लिए अंकिता और अभय शर्मा का चयन किया गया है. वहीं, साइंटिफिक असिस्टेंट के एक पद के लिए सौरभ शर्मा को चयनित किया गया है. इसके अतिरिक्त लैब असिस्टेंट पोस्ट के एक पद के लिए अमन का चयन हुआ है'.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि साइंटिफिक असिस्टेंट (कैमिस्ट्री एंड टॉक्सीकोलॉजी) पोस्ट कोड-25015, साइंटिफिक असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी) पोस्ट कोड-25016 और लैब असिस्टेंट (डॉक्यूमेंट एंड फोटोग्राफी) पोस्ट कोड-25019 के लिए भर्ती प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने साइंटिफिक असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट के विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया के अंतिम परिणाम घोषित कर दिए हैं. आयोग की ओर से यह परिणाम कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट और दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद जारी किए गए हैं.

डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से आयोजित की गई. आयोग ने पहले कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित किया और उसके बाद पात्र उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया. सभी निर्धारित चरणों के सफल समापन के बाद मेरिट के आधार पर अंतिम परिणाम तैयार किए गए हैं. चयनित उम्मीदवारों के परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दिए गए हैं.

अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर संबंधित पोस्ट कोड के अनुसार अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परिणाम ऑनलाइन उपलब्ध कराए हैं, ताकि प्रदेश भर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े. सचिव ने कहा कि चयनित उम्मीदवारों को आगामी नियुक्ति प्रक्रिया और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं की जानकारी संबंधित विभागों द्वारा दी जाएगी. उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए नियमित रूप से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है. इन पदों के अंतिम परिणाम का अभ्यर्थियों को लंबे समय से इंतजार था. परिणाम घोषित होने के बाद सफल उम्मीदवारों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है.

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