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मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 का फाइनल रिजल्ट घोषित, केवल 2 अभ्यर्थियों का हुआ चयन, 17 पद रह गए खाली

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मेडिकल लैब टेक्नीशियन ग्रेड-2 (ट्रेनी) के पदों के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग ने पोस्ट कोड-25014 के तहत 19 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की है. लेकिन 19 पदों पर भर्ती परीक्षा की फाइन लिस्ट में सिर्फ 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है. वहीं, 17 पदों के लिए फिर से भर्ती प्रक्रिया होगी.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इन 19 पदों में से 9 पद सामान्य वर्ग के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों, 3 पद अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों, 5 पद अनुसूचित जाति (एससी) और 2 पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) के भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए आरक्षित थे. भर्ती प्रक्रिया के लिए कुल 5 पात्र उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 4 उम्मीदवार कंप्यूटर आधारित परीक्षा में शामिल हुए. परीक्षा परिणाम के आधार पर 2 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए बुलाया गया था. दस्तावेजों की जांच के दौरान दोनों उम्मीदवार पात्र पाए गए, जिसके बाद उनका चयन अंतिम रूप से कर लिया गया. चयनित उम्मीदवारों में महिमा चौधरी और नेहा का नाम शामिल है. दोनों अभ्यर्थियों ने निर्धारित चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी की और अब उन्हें नियुक्ति के लिए संबंधित विभाग को अनुशंसित किया जाएगा'.

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पर्याप्त पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण कुल 19 पदों में से 17 पद रिक्त रह गए हैं. जिसे फिर से विभाग के पास भेजा जाएगा. ताकि इन खाली पड़े पदों पर फिर से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो सके. उन्होंने कहा कि आयोग ने चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की है और अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है. अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों का पूरा विवरण भी प्रकाशित किया गया है. अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.