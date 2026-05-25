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HPRCA ने जारी किया गणित शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, 308 उम्मीदवारों का हुआ चयन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इन पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 3339 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 2792 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा के परिणाम के आधार पर 493 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था. 14 मई से 19 मई तक उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच की गई. जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की गई, जिसमें 308 उम्मीदवारों को चयनित घोषित किया गया है. आयोग द्वारा चयन प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता और निर्धारित नियमों के अनुसार पूरा किया गया है'.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने शिक्षा विभाग में गणित शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पोस्ट कोड-26003 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर भरे जाने वाले 312 पदों के लिए यह परिणाम जारी किया गया है. दस्तावेजों की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुल 308 उम्मीदवारों का चयन किया गया है.

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने के कारण चार पद खाली रह गए हैं. इनमें ओबीसी स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग के दो पद तथा एससी स्वतंत्रता सेनानी परिजन वर्ग के दो पद शामिल हैं. इन श्रेणियों में योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण पदों को फिलहाल नहीं भरा जा सका. आयोग की ओर से जारी अंतिम परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों की पूरी जानकारी उपलब्ध करवाई गई है. सभी अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं.

सचिव ने बताया कि चयन सूची आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है, ताकि उम्मीदवार आसानी से अपने परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकें. परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है. वहीं, लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है. आयोग ने अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे भविष्य की प्रक्रिया और विभागीय निर्देशों के लिए आयोग की वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.

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