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कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का फाइनल परिणाम घोषित, इतने उम्मीदवारों का चयन, यहां देख सकते हैं रिजल्ट

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्कूल शिक्षा विभाग में कंप्यूटर शिक्षकों के 118 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. यह भर्ती पोस्ट कोड-26032 के तहत आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच के बाद पूरी की गई है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षक के इन 118 पदों को भरने के लिए प्रदेशभर से कुल 2,581 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 2,021 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में भाग लिया. परीक्षा के परिणाम के आधार पर कुल 293 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था.

कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित

आयोग की ओर से चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 13 और 17 अगस्त को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने अब अंतिम परिणाम जारी कर दिया है. इसमें कुल 117 उम्मीदवारों का चयन किया गया है. सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, निर्धारित पदों में से एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) वर्ग का एक पद पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण रिक्त रह गया है. इस तरह कुल 118 पदों में से 117 पदों पर अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है.