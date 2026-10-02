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कॉमर्स शिक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 154 उम्मीदवारों का चयन, यहां देख सकते हैं रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव ने बताया कि, कॉमर्स शिक्षकों के 156 पदों के लिए कुल 1,734 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था.

HPRCA Declared Commerce Teacher Recruitment result
HPRCA ने कॉमर्स शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 2, 2026 at 7:09 AM IST

2 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (HPRCA) ने स्कूल शिक्षा विभाग में कॉमर्स शिक्षकों के 156 पदों पर भर्ती प्रक्रिया का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26020 के तहत फिक्स मानदेय के आधार पर इन पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर आधारित परीक्षा के बाद दस्तावेजों की जांच पूरी कर ली गई है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि कॉमर्स शिक्षकों के 156 पदों के लिए कुल 1,734 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 1,451 अभ्यर्थियों ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा में भाग लिया. परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर 359 उम्मीदवारों को दस्तावेजों की जांच के लिए चयनित किया गया था.

कॉमर्स शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी

राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "चयनित उम्मीदवारों के दस्तावेजों की जांच 7 और 10 सितंबर को निर्धारित प्रक्रिया के तहत की गई. दस्तावेज सत्यापन के बाद आयोग ने कुल 154 उम्मीदवारों को अंतिम रूप से चयनित किया है. चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन उम्मीदवारों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है. निर्धारित श्रेणियों में पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने के कारण ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी का एक पद और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी का एक पद रिक्त रह गया है. इस प्रकार कुल 156 पदों में से 154 पदों पर उम्मीदवारों का चयन हो पाया है."

चयनित उम्मीदवारों से आयोग की अपील

एचपीआरसीए के सचिव ने बताया कि, भर्ती का अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपने नाम, रोल नंबर और प्राप्त अंकों सहित अंतिम परिणाम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं. उम्मीदवार अपने परिणाम और चयन से संबंधित आवश्यक जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध आधिकारिक परिणाम अधिसूचना से ही प्राप्त करें. इससे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के माध्यम से अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच की गई थी. कॉमर्स शिक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी होने के बाद चयनित 154 उम्मीदवारों में खुशी का माहौल है. वहीं, दो पद पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त रह गए हैं.

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