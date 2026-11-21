असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां देखें रिजल्ट
असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती पोस्ट कोड-26044 के फाइनल परिणाम घोषित 780 में से 770 अभ्यर्थियों का हुआ चयन.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:24 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26044 के तहत आयोजित टैबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) के आधार पर कुल 770 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. आयोग ने यह भर्ती कुल 780 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित की थी. परिणाम घोषित होने के साथ ही लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने भर्ती परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 11,415 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 9,983 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित टैबलेट परीक्षा (टीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा आयोजित होने के बाद आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के परिणाम तैयार किए और अब अंतिम चयन सूची जारी कर दी है.
उन्होंने बताया कि कुल 780 पदों में से 770 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि 10 पद खाली रह गए हैं. इन पदों पर पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाए. रिक्त रहने वाले पदों में ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के 5 पद और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के 5 पद शामिल हैं. इस प्रकार दोनों श्रेणियों में कुल 10 पदों पर चयन नहीं हो सका.
आयोग के सचिव ने बताया कि भर्ती का अंतिम परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. इसमें उम्मीदवारों के नाम, रोल नंबर और परीक्षा में प्राप्त अंकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाया गया है. अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. अभ्यर्थियों को परिणाम देखने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाना होगा.
वहां पोस्ट कोड-26044 के तहत असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का अंतिम परिणाम उपलब्ध है. उम्मीदवार अपने रोल नंबर और अन्य विवरण के माध्यम से चयन सूची में अपना नाम और प्राप्त अंक जांच सकते हैं. गौरतलब है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों के लिए 11 हजार से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. अब अंतिम परिणाम जारी होने के बाद 770 अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सफलता मिली है. वहीं, 10 पद पात्र उम्मीदवार नहीं मिलने के कारण खाली रह गए हैं.
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