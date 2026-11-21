ETV Bharat / state

असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का फाइनल रिजल्ट घोषित, यहां देखें रिजल्ट

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने मेडिकल शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26044 के तहत आयोजित टैबलेट आधारित परीक्षा (टीबीटी) के आधार पर कुल 770 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है. आयोग ने यह भर्ती कुल 780 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए आयोजित की थी. परिणाम घोषित होने के साथ ही लंबे समय से भर्ती प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने भर्ती परिणाम की जानकारी देते हुए बताया कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों के लिए प्रदेशभर से कुल 11,415 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 9,983 उम्मीदवारों ने कंप्यूटर आधारित टैबलेट परीक्षा (टीबीटी) में भाग लिया. परीक्षा आयोजित होने के बाद आयोग ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत अभ्यर्थियों के परिणाम तैयार किए और अब अंतिम चयन सूची जारी कर दी है.

उन्होंने बताया कि कुल 780 पदों में से 770 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, जबकि 10 पद खाली रह गए हैं. इन पदों पर पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो पाए. रिक्त रहने वाले पदों में ओबीसी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के 5 पद और एससी (स्वतंत्रता सेनानी परिजन) श्रेणी के 5 पद शामिल हैं. इस प्रकार दोनों श्रेणियों में कुल 10 पदों पर चयन नहीं हो सका.