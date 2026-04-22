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HPRCA ने सहायक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम किया घोषित, इस दिन से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

HPRCA के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, "चयनित अभ्यर्थियों को अब दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 30 अप्रैल से आयोग परिसर में शुरू होगी. इसके लिए विस्तृत शेड्यूल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय-समय पर वेबसाइट देखते रहें ताकि किसी भी जरूरी सूचना से वंचित न रहें."

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सहायक स्टाफ नर्स के 508 पदों को भरने के लिए आयोजित कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट का परिणाम घोषित कर दिया है. ये परीक्षा 20 और 21 मार्च को आयोजित की गई थी. परिणाम घोषित होने के बाद अभ्यर्थी खासा उत्साहित हैं. अब जल्द ही चयन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि, परीक्षा के आधार पर 757 उम्मीदवारों को आगामी प्रक्रिया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है.

30 अप्रैल से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया

वहीं, आयोग ने स्पष्ट किया है कि उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रूप से कोई पत्र नहीं भेजा जाएगा. इसलिए सभी अभ्यर्थियों को अपनी जिम्मेदारी पर वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करनी होगी. साथ ही यह भी बताया गया है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दूसरा मौका नहीं दिया जाएगा, इसलिए तय तिथि और समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा.

वेबसाइट पर देख सकते हैं रिजल्ट

HPRCA के सचिव ने बताया कि, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को अपने साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां लानी होंगी. इसके अलावा दस्तावेजों की दो-दो फोटो कॉपी सेट और वैध पहचान पत्र भी साथ रखना होगा. यदि कोई अभ्यर्थी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाता है तो उसकी उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है. आयोग ने बताया कि परीक्षा परिणाम उसकी आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करा दिया गया है. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकते हैं. आयोग ने सभी सफल उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देते हुए आगामी प्रक्रिया के लिए तैयार रहने को कहा है.

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