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असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों का परीक्षा परिणाम घोषित, 1849 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ( ETV Bharat )

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने स्वास्थ्य शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग में असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों को भरने के लिए आयोजित टैबलेट बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (टीबीटी) का परिणाम घोषित कर दिया है. पोस्ट कोड-26044 के तहत आयोजित इस परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर उपलब्ध करवा दिया गया है. परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद अब भर्ती प्रक्रिया अगले चरण में पहुंच गई है. इन पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरा जाना है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "असिस्टेंट स्टाफ नर्स के 780 पदों के लिए प्रदेश भर से कुल 11,415 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. इनमें से 9,983 अभ्यर्थियों ने टैबलेट बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया. परीक्षा में उत्तीर्ण 1,849 उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित किया गया है. अब इन उम्मीदवारों के शैक्षणिक और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसके बाद भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा".

उन्होंने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया छह नवंबर से शुरू की जाएगी. इसके लिए आयोग की ओर से अलग से विस्तृत शेड्यूल निर्धारित किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेजों की जांच की तिथि, समय और अन्य आवश्यक जानकारियां उनकी ईमेल आईडी के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी. आयोग की ओर से उम्मीदवारों को अलग से कोई बुलावा पत्र नहीं भेजा जाएगा. ऐसे में सभी चयनित अभ्यर्थियों को अपनी ईमेल आईडी नियमित रूप से चेक करते रहने की सलाह दी गई है, ताकि उन्हें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित किसी भी सूचना की जानकारी समय पर मिल सके. डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान चयनित उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अलावा इन दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो प्रतियों के दो-दो सेट भी अपने साथ रखने होंगे. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और अपना पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) भी प्रस्तुत करना होगा. दस्तावेजों की जांच के दौरान किसी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए अभ्यर्थियों को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र पहले से तैयार रखने चाहिए.