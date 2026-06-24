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इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि बदली, अब 6 जुलाई को होगी सीबीटी

HPRCA द्वारा 28 जून को आजोजित होने वाली इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट चेंज की गई है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 10:38 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने इतिहास और अर्थशास्त्र विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित होने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि में बदलाव किया है. आयोग की ओर से जारी सूचना के अनुसार पहले 28 जून को प्रस्तावित दोनों परीक्षाएं अब 6 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएंगी.

एचपीआरसीए आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "इतिहास शिक्षक भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-26025) और अर्थशास्त्र शिक्षक भर्ती परीक्षा (पोस्ट कोड-26030) की सीबीटी अपरिहार्य प्रशासनिक कारणों के चलते स्थगित की गई है. अभ्यर्थियों को नई तिथि के अनुसार अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और परीक्षा संबंधी सभी अपडेट पर नजर बनाए रखनी चाहिए".

डॉ. महाजन ने स्पष्ट किया कि परीक्षा की तिथि में बदलाव के अलावा भर्ती प्रक्रिया की अन्य शर्तों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है. परीक्षा का स्वरूप, पात्रता संबंधी नियम तथा अन्य दिशा-निर्देश पहले की तरह ही लागू रहेंगे. अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से जारी निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित तिथि पर परीक्षा में शामिल होना होगा. परीक्षा तिथि आगे बढ़ने से हजारों अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी मजबूत करने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है. ऐसे में उम्मीदवार इस अवसर का लाभ उठाकर अपने विषयों की बेहतर तैयारी कर सकते हैं. आयोग ने अभ्यर्थियों से कहा है कि वे किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी या अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल आयोग द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं को ही मान्य समझें.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए लगातार भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है. इतिहास और अर्थशास्त्र शिक्षक पदों के लिए भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है. ऐसे में परीक्षा तिथि में किया गया यह बदलाव उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है।आयोग ने सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे अपने प्रवेश पत्र, पहचान पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेज समय पर तैयार रखें. साथ ही परीक्षा केंद्र और समय से संबंधित किसी भी नई सूचना के लिए आयोग की आधिकारिक घोषणाओं पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें. अब दोनों विषयों की भर्ती परीक्षा 28 जून के स्थान पर 6 जुलाई 2026 को आयोजित की जाएगी.

ये भी पढ़ें: 14 और 15 जुलाई को होंगी शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, HPRCA ने जारी किया एग्जाम शेड्यूल

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