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उपमंडल स्तर तक स्थापित होंगे HPRCA के सीबीटी सेंटर, अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत

अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए एचपीआरसीए की नई पहल. अब अभ्यर्थियों को परीक्षा सेंटर जाने के लिए घंटों का सफर तय नहीं करना पड़ेगा.

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हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 7:15 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं (सीबीटी) को प्रदेशभर के अभ्यर्थियों के लिए अधिक सुलभ बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है. आयोग ने ऊपरी हिमाचल में सीबीटी केंद्रों का विस्तार करते हुए शिमला और सोलन के बाद अब पांवटा साहिब में भी नया परीक्षा केंद्र शुरू कर दिया है. इसके साथ ही अगले चरण में प्रदेश के बड़े जिलों में उपमंडल स्तर तक सीबीटी केंद्र स्थापित करने की तैयारी की जा रही है. इस पहल से हजारों अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय नहीं करना पड़ेगा और उन्हें अपने नजदीकी क्षेत्र में ही परीक्षा देने की सुविधा मिल सकेगी.

प्रदेश में वर्तमान समय में संचालित सीबीटी केंद्रों में एक साथ करीब चार हजार अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं. हालांकि, ऊपरी हिमाचल में पहले केंद्रों की संख्या और उनकी क्षमता सीमित होने के कारण शिमला, किन्नौर, सिरमौर और सोलन सहित कई क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए निचले हिमाचल के जिलों का रुख करना पड़ता था. इससे समय और धन दोनों की अतिरिक्त लागत आती थी. नए केंद्र शुरू होने से इस समस्या का काफी हद तक समाधान होने की उम्मीद है.

शिमला में अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में दो, कोटशेरा कॉलेज में एक और संस्कृति कॉलेज घनाटी में एक सीबीटी केंद्र संचालित किया गया है. इन केंद्रों में एक समय में लगभग 600 अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे. वहीं, सोलन में 300 क्षमता का सीबीटी केंद्र स्थापित किया गया है. इसके अलावा पांवटा साहिब के राजकीय महाविद्यालय में 50 अभ्यर्थियों की क्षमता वाला नया केंद्र भी शुरू हो चुका है. इससे ऊपरी हिमाचल के युवाओं को परीक्षा देने के लिए निचले जिलों की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी.

आयोग अब अगले चरण में कांगड़ा, मंडी और शिमला जैसे बड़े जिलों में उपमंडल स्तर पर भी सीबीटी केंद्र स्थापित करने की योजना पर कार्य कर रहा है. इससे ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को अपने ही क्षेत्र के निकट परीक्षा केंद्र उपलब्ध हो सकेंगे. आयोग का मानना है कि केंद्रों के विस्तार से परीक्षा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुविधाजनक और सुगम बनेगी और अभ्यर्थियों की भागीदारी भी बढ़ेगी.

वहीं, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा कि शिमला में सीबीटी केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है. सोलन और पांवटा साहिब में भी नए केंद्र संचालित हो चुके हैं. अब बड़े जिलों में उपमंडल स्तर तक सीबीटी केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि यह कार्य सीबीटी परीक्षाओं का संचालन करने वाली कंपनी के माध्यम से किया जाएगा, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को उनके नजदीक आधुनिक परीक्षा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके.

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