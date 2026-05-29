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सहायक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग की ओर से यह परीक्षा 4 और 5 मई 2026 को कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित की गई थी. परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी के माध्यम से ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस अपडेट का लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था.

813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि परीक्षा में सफल घोषित किए गए 813 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है. अब इन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 9 जून को सुबह 10 बजे से आयोग परिसर में शुरू होगी. इसके लिए विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार अपने निर्धारित समय और तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकें.

उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए मिलेगी सूचना

आयोग की ओर से बताया गया है कि सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पर भी सूचना भेजी जाएगी. हालांकि किसी भी उम्मीदवार को अलग से कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट चेक करते रहें. किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से चूकने पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.

सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य