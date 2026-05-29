सहायक स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पर सूचना भेजी जाएगी. ऐसे में सलाह दी गई है कि नियमित रूप से अपनी ईमेल चेक करते रहें.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 9:50 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सहायक स्टाफ नर्स के 312 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है. आयोग की ओर से यह परीक्षा 4 और 5 मई 2026 को कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट (CBT) के माध्यम से आयोजित की गई थी. परीक्षा का परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. उम्मीदवार अब अपने रोल नंबर और अन्य जरूरी जानकारी के माध्यम से ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकते हैं. भर्ती प्रक्रिया से जुड़े इस अपडेट का लंबे समय से अभ्यर्थियों को इंतजार था.
813 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित
आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि परीक्षा में सफल घोषित किए गए 813 अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए चुना गया है. अब इन उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा. दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया 9 जून को सुबह 10 बजे से आयोग परिसर में शुरू होगी. इसके लिए विस्तृत शेड्यूल जल्द ही आयोग की वेबसाइट पर अलग से जारी किया जाएगा, ताकि उम्मीदवार अपने निर्धारित समय और तिथि की जानकारी प्राप्त कर सकें.
उम्मीदवारों को ईमेल के जरिए मिलेगी सूचना
आयोग की ओर से बताया गया है कि सभी पात्र उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पर भी सूचना भेजी जाएगी. हालांकि किसी भी उम्मीदवार को अलग से कॉल लेटर या बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा. ऐसे में अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे नियमित रूप से अपनी ईमेल और आयोग की वेबसाइट चेक करते रहें. किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से चूकने पर उम्मीदवार स्वयं जिम्मेदार होंगे.
सभी जरूरी दस्तावेज साथ लाना अनिवार्य
डॉ. महाजन ने बताया कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र साथ लाने होंगे. इसके साथ ही प्रत्येक दस्तावेज की स्वयं सत्यापित फोटो कॉपी के दो-दो सेट भी जमा करवाने होंगे. उम्मीदवारों को आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई प्रति और एक वैध पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना होगा. आयोग ने स्पष्ट किया है कि अधूरे दस्तावेज या गलत जानकारी मिलने पर उम्मीदवारी प्रभावित हो सकती है.
समय पर उपस्थित नहीं होने पर रद्द हो सकती है उम्मीदवारी
आयोग ने कहा कि दस्तावेज सत्यापन भर्ती प्रक्रिया का बेहद महत्वपूर्ण चरण है. इसी दौरान उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण श्रेणी और अन्य पात्रताओं की जांच की जाएगी. यदि कोई अभ्यर्थी तय तिथि और समय पर उपस्थित नहीं होता है, तो उसे दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा और उसकी उम्मीदवारी निरस्त मानी जा सकती है. आयोग ने सभी चयनित उम्मीदवारों से समय पर पहुंचने और सभी जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखने की अपील की है.
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