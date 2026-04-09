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युवाओं के लिए खुशखबरी! CBSE स्कूलों में अध्यापक पदों पर निकली बंपर भर्ती, 17 अप्रैल से करें आवेदन

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'इन पदों में संगीत अध्यापक, ड्राइंग टीचर, संस्कृत अध्यापक और फिजिकल एजूकेशन टीचर (PET) के 118-118 पद शामिल हैं. इसके अतिरिक्त हिंदी विषय के 151 पद, इतिहास के 86 पद और भूगोल के 99 पद भरे जाएंगे. इन सभी पदों पर नियुक्ति फिक्स मानदेय के आधार पर की जाएगी'.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों में अध्यापकों की विभिन्न श्रेणियों के कुल 808 पदों को फिक्स मानदेय के आधार पर भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं. यह भर्ती प्रक्रिया प्रदेश के शिक्षित युवाओं के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है, जिससे वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बना सकेंगे.

17 अप्रैल से करें ऑनलाइन आवेदन

उन्होंने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 अप्रैल को सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 8 मई को रात 11:59 बजे तक जारी रहेगी. इच्छुक अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन से संबंधित सभी दिशा-निर्देश, पात्रता शर्तें और आवश्यक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई गई है, जिसे उम्मीदवारों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी और किसी भी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते अपना पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए, ताकि अंतिम समय में तकनीकी समस्याओं से बचा जा सके.

सचिव ने यह भी कहा कि अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और अन्य जरूरी प्रमाण पहले से तैयार रखें. इससे आवेदन प्रक्रिया सरल और सुगम होगी. यह भर्ती उन युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है जो शिक्षक बनकर समाज में योगदान देना चाहते हैं. आयोग ने सभी योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों से अपील की है कि वे इस अवसर का लाभ उठाएं और समय सीमा के भीतर आवेदन अवश्य करें.

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