सांख्यिकी सहायक और JBT भर्ती परीक्षा की डेट घोषित, फरवरी माह में होगा एग्जाम
फरवरी माह में सांख्यिकी सहायक और जेबीटी पदों के भर्ती परीक्षा होगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 27, 2026 at 9:07 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने सांख्यिकी सहायक (पोस्ट कोड-25013) और जेबीटी (पोस्ट कोड-25004) के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) की तिथियां घोषित कर दी है. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि सांख्यिकी सहायक की परीक्षा 18 फरवरी को आयोजित होगी, जबकि जेबीटी भर्ती परीक्षा 25 से 27 फरवरी तक होगी.
एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने कहा, 'परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर अभ्यर्थियों के लिए एक विशेष लिंक उपलब्ध कराया जाएगा. इसके माध्यम से उम्मीदवार अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. इसके साथ ही, परीक्षा केंद्र और रोल नंबर की जानकारी मोबाइल फोन पर SMS के जरिए भी भेजी जाएगी, ताकि अभ्यर्थियों को किसी तरह की असुविधा न हो'.
डॉ. महाजन ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे नियमित रूप से आयोग की वेबसाइट, अपने मोबाइल पर SMS और ईमेल के माध्यम से परीक्षा से संबंधित ताजा जानकारी चेक करते रहें. परीक्षा संबंधी किसी भी जानकारी या सहायता के लिए आयोग के दूरभाष नंबर 01972-222204 पर संपर्क किया जा सकता है.
सांख्यिकी सहायक पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में दक्ष होना आवश्यक है. वहीं, जेबीटी (जूनियर बेसिक ट्रेनिंग) के पदों पर चयनित उम्मीदवार प्राथमिक स्तर पर बच्चों को शिक्षित करने और शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करने के लिए जिम्मेदार होंगे.। यह भर्ती प्रदेश में शैक्षणिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में योग्य उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करेगी. एचपीआरसीए ने परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और कंप्यूटर आधारित सुनिश्चित किया है, ताकि सभी उम्मीदवारों को समान अवसर मिल सके.
सचिव ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि वे परीक्षा से पहले सभी तकनीकी और प्रशासनिक निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करें. इसके अलावा, उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे अपने एडमिट कार्ड समय रहते डाउनलोड कर लें और परीक्षा के दिन किसी भी प्रकार की तकनीकी या लॉजिस्टिक परेशानी से बचें. इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से प्रदेश के योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने का महत्वपूर्ण अवसर मिलेगा।. अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि परीक्षा निष्पक्ष और सुचारू रूप से आयोजित होगी. आयोग ने यह भी कहा कि सभी उम्मीदवारों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
