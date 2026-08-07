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रेडियोग्राफर, लैब टेक्निशियन समेत पांच पदों की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित

एचपीआरसीए ने अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए CBT की डेट जारी कर दी है.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 10:36 PM IST

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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने पांच अलग-अलग श्रेणियों के पदों पर भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथियां घोषित कर दी हैं. आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अगस्त माह में इन पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी.

उन्होंने बताया कि रेडियोग्राफर पोस्ट कोड-26009 की परीक्षा 19 अगस्त को सुबह 9 से 10:30 बजे तक होगी. इसी तरह मेडिकल सोशल वर्कर पोस्ट कोड-26006 की परीक्षा 25 अगस्त को सुबह 9 से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. साईकिएट्रिक सोशल वर्कर पोस्ट कोड-26007 की परीक्षा 25 अगस्त को ही दोपहर 12:30 से 2 बजे तक होगी. वहीं, सीनियर लैब टेक्निशियन पोस्ट कोड-26012 की परीक्षा इसी दिन शाम 4 से 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. इसके अलावा लैब असिस्टेंट पोस्ट कोड-25012 की परीक्षा 26 अगस्त को सुबह 9 से 11 बजे तक होगी.

आयोग के सचिव ने बताया कि सभी अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से करीब एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट पर एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा. अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. उन्होंने कहा कि अभ्यर्थियों को रोल नंबर और परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. ऐसे में सभी अभ्यर्थी अपने मोबाइल फोन पर आने वाले संदेशों और ईमेल को नियमित रूप से चेक करते रहें.

डॉ. विक्रम महाजन ने अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से जुड़ी ताजा जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट और अपने मोबाइल पर प्राप्त होने वाले एसएमएस एवं ईमेल को लगातार देखते रहें. इससे परीक्षा केंद्र, एडमिट कार्ड या अन्य आवश्यक निर्देशों से संबंधित कोई महत्वपूर्ण सूचना छूटने की संभावना नहीं रहेगी. अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है.

ये भी पढ़ें: संगीत शिक्षकों के 118 पदों की भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित, 58 अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चयनित

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