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भौतिकी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 18 जून को, आयोग ने जारी की परीक्षा तिथि

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने पोस्ट कोड-26019 के अंतर्गत भौतिकी विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है. आयोग के इस निर्णय से लंबे समय से परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'भौतिकी शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएंगी'.

डॉ. महाजन ने बताया कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पर एक विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें अंकित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र और रोल नंबर संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.