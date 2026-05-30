ETV Bharat / state

भौतिकी शिक्षकों की भर्ती परीक्षा 18 जून को, आयोग ने जारी की परीक्षा तिथि

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के तहत पोस्ट कोड-26019 की भर्ती परीक्षा 18 जून को होगी.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 30, 2026 at 6:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) ने पोस्ट कोड-26019 के अंतर्गत भौतिकी विषय के शिक्षकों की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथि घोषित कर दी है. आयोग के इस निर्णय से लंबे समय से परीक्षा तिथि की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिली है.

एचपीआरसीए सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'भौतिकी शिक्षकों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 18 जून को आयोजित की जाएगी. परीक्षा को पारदर्शी और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए आयोग ने सभी आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं. अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए परीक्षा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां समय-समय पर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवाई जाएंगी'.

डॉ. महाजन ने बताया कि परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पूर्व आयोग की वेबसाइट पर एक विशेष लिंक सक्रिय किया जाएगा, जिसके माध्यम से अभ्यर्थी अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे. अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे समय रहते अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें और उसमें अंकित सभी विवरणों का सावधानीपूर्वक अवलोकन करें. उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्र और रोल नंबर संबंधी जानकारी अभ्यर्थियों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को उनकी ईमेल आईडी पर भी आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.

आयोग के सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से आग्रह किया है कि वे नियमित रूप से आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहें और अपने मोबाइल फोन पर प्राप्त होने वाले एसएमएस तथा ईमेल की जांच करते रहें। इससे परीक्षा से संबंधित किसी भी नए अपडेट या निर्देश की जानकारी समय पर मिल सकेगी.

उन्होंने बताया कि परीक्षा प्रक्रिया से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है. आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तैयारी पूरी गंभीरता और समर्पण के साथ जारी रखने की अपील की है और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचने के निर्देश भी दिए हैं. आयोग का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करना है, ताकि योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जा सके.

ये भी पढ़ें: इस दिन होगी इतिहास और अर्थशास्त्र के शिक्षकों की भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी ऐसे डाउनलोड कर सकेंगे एडमिट कार्ड

TAGGED:

HAMIRPUR NEWS
HPRCA
HPRCA PHYSICS TEACHER RECRUITMENT
HIMACHAL TEACHER RECRUITMENT EXAM
HPRCA ANNOUNCED TEACHER EXAM DATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.