ETV Bharat / state

असिस्टेंट स्टाफ नर्स और JOA IT की परीक्षाओं की तिथियां घोषित

28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक असिस्टेंट स्टाफ नर्स और जेओए की भर्ती परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 15, 2026 at 7:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए), हमीरपुर ने असिस्टेंट स्टाफ नर्स पोस्ट कोड-26044 और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) पोस्ट कोड-26001 की डिजी ओएमआर टैबलेट्स परीक्षा की तिथियां घोषित कर दी हैं. आयोग की ओर से जारी जानकारी के अनुसार असिस्टेंट स्टाफ नर्स की परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी, जबकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (आईटी) की परीक्षा 28 सितंबर से 1 अक्टूबर तक चलेगी.

आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, "दोनों परीक्षाओं के आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां की जा रही हैं. अभ्यर्थियों को परीक्षा से संबंधित जानकारी समय पर उपलब्ध करवाने के लिए आयोग की वेबसाइट पर आवश्यक लिंक भी जारी किया जाएगा. परीक्षा से लगभग एक सप्ताह पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर एक लिंक उपलब्ध करवाया जाएगा. अभ्यर्थी इस लिंक के माध्यम से अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे".

इसके अतिरिक्त, अभ्यर्थियों को रोल नंबर तथा परीक्षा केंद्र से संबंधित जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से भी भेजी जाएगी. सचिव ने सभी अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे परीक्षा से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए आयोग की वेबसाइट को नियमित रूप से चेक करते रहें. साथ ही, अपने मोबाइल फोन पर आने वाले एसएमएस और ईमेल को भी समय-समय पर अवश्य देखते रहें, ताकि परीक्षा से जुड़ी किसी भी महत्वपूर्ण सूचना से वंचित न रहें.

आयोग ने स्पष्ट किया है कि एडमिट कार्ड डाउनलोड करने, परीक्षा केंद्र, रोल नंबर अथवा अन्य संबंधित जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचनाओं का ही अनुसरण करें. किसी भी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए अभ्यर्थी आयोग के कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए एचपीआरसीए कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222204 पर भी संपर्क किया जा सकता है. आयोग ने अभ्यर्थियों से परीक्षा की तिथियों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारियां पूरी करने का आग्रह किया है.

ये भी पढ़ें: सरकारी नौकरियों में OBC वर्ग को कितना आरक्षण? मेडिकल कॉलेज में इतनी सीटें रिजर्व

TAGGED:

ASSISTANT STAFF NURSE
HPRCA
JUNIOR OFFICE ASSISTANT IT
DIGI OMR TABLETS EXAM
HPRCA RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.