TGT आर्ट्स भर्ती में 32 और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन
एचपीआरसीए ने TGT आर्ट्स भर्ती में 32 और अभ्यर्थियों को मौका दिया है. इन उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : May 21, 2026 at 10:32 PM IST
हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड-25001 के तहत चल रही टीजीटी (आर्ट्स) भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर 32 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने का निर्णय लिया है. आयोग के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे.
हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'टीजीटी (आर्ट्स) के 425 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 4 अप्रैल को घोषित किया गया था. इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था. अब पदों और पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता को देखते हुए आयोग ने 32 और उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला किया है'.
डॉ. महाजन ने बताया कि इन अतिरिक्त अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. संबंधित उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं. इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया एक 1 को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में शुरू होगी. इसका विस्तृत शेड्यूल अलग से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. साथ ही उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवार समय-समय पर आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल चेक करते रहें.
आयोग के सचिव ने कहा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान उम्मीदवारों को अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की मूल प्रतियां साथ लानी होंगी. इसके अतिरिक्त सभी प्रमाण पत्रों की सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपियों के दो-दो सेट, आवेदन पत्र की डाउनलोड की गई कॉपी और वैध पहचान पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित तिथि और समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उसे भविष्य में कोई अतिरिक्त अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा. ऐसे में सभी उम्मीदवार तय समय पर आयोग कार्यालय पहुंचना सुनिश्चित करें. आयोग के इस निर्णय को भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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