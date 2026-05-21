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TGT आर्ट्स भर्ती में 32 और अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका, इस दिन होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड-25001 के तहत चल रही टीजीटी (आर्ट्स) भर्ती प्रक्रिया में मेरिट के आधार पर 32 अतिरिक्त अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाने का निर्णय लिया है. आयोग के इस फैसले से उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो पहले सूची में शामिल नहीं हो पाए थे.

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया, 'टीजीटी (आर्ट्स) के 425 पदों को भरने के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 4 अप्रैल को घोषित किया गया था. इसके बाद मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया था. अब पदों और पात्र उम्मीदवारों की उपलब्धता को देखते हुए आयोग ने 32 और उम्मीदवारों को मौका देने का फैसला किया है'.

डॉ. महाजन ने बताया कि इन अतिरिक्त अभ्यर्थियों के रोल नंबर आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं. संबंधित उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर देख सकते हैं. इन उम्मीदवारों की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया एक 1 को सुबह 10 बजे आयोग के कार्यालय में शुरू होगी. इसका विस्तृत शेड्यूल अलग से आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा. साथ ही उम्मीदवारों को उनकी पंजीकृत ईमेल आईडी पर भी सूचना भेजी जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थियों को अलग से कोई बुलावा पत्र जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए सभी उम्मीदवार समय-समय पर आयोग की वेबसाइट और अपनी ईमेल चेक करते रहें.