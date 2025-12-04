ETV Bharat / state

HPPSC ने परीक्षा और भर्ती प्रक्रिया के लिए शुरू की डिजिलॉकर की सुविधा, अब नकल पर कसेगी नकेल!

आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने कहा कि, "डिजिलॉकर, भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक पहल है, जो सरकारी विभागों और शैक्षणिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए डिजिटल दस्तावेजों तक सुरक्षित ऑनलाइन पहुंच सक्षम बनाता है. आयोग की वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली में डिजिलॉकर के एकीकरण (Integration) के साथ, उम्मीदवार अब ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय सीधे डिजिलॉकर से डिजिटल वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकेंगे."

शिमला: हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रिया के लिए डिजिलॉकर की सुविधा प्रदान की है. अब इसी के माध्यम से परीक्षाएं होगी और भर्ती प्रक्रिया के लिए फॉर्म भरे जाएंगे. आयोग की सचिव निवेदिता नेगी ने बताया कि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को विभिन्न परीक्षाओं और भर्ती प्रक्रियाओं के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए डिजिलॉकर सुविधा आयोग द्वारा संचालित की जा रही है.

डिजिलॉकर से हेरफेर की संभावना कम

उम्मीदवार स्कैन की गई डॉक्टूमेंट्स कॉपी को अपलोड करने की आवश्यकता के बिना डिजिलॉकर के माध्यम से शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, श्रेणी/उपश्रेणी प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण और अन्य आवश्यक दस्तावेजों तक पहुंच और जमा कर सकते हैं. डिजिलॉकर से प्राप्त दस्तावेजों को जारी करने वाले अधिकारियों द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाता है, जिससे प्रामाणिकता सुनिश्चित होती है और जालसाजी या हेरफेर की संभावना कम हो जाती है.

हिमाचल में डिजिलॉकर की सुविधा (Press Note)

आयोग की सचिव ने कहा कि, पूर्व-सत्यापित रिकॉर्ड की उपलब्धता डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेज के दौरान दस्तावेज जांच के प्रोसेस समय को काफी कम करने में मदद करती है और भर्ती की प्रक्रिया में और तेजी लाएगी. डिजिलॉकर सुविधा का कार्यान्वयन कागज रहित, कुशल सरकारी प्रणाली की दृष्टि का समर्थन करते हुए, भौतिक दस्तावेज प्रबंधन, मुद्रण और स्कैनिंग को कम करता है.

अभ्यर्थियों से डिजिलॉकर सेवा का लाभ लेने की अपील

सचिव ने बताया कि, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए अपने आवेदन पत्र देने/जमा करने वाले सभी आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे इस डिजिटल पहल का लाभ उठाने के लिए www.digilocker.gov.in पर अपना डिजिलॉकर अकाउंट बनाएं और सुचारू और समय पर आवेदन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए अपने डिजिटल उपलब्ध प्रमाण पत्र अपलोड या एक्सेस करें. आयोग ने पारदर्शिता, दक्षता और सेवा वितरण में आसानी बढ़ाने के उद्देश्य से इस डिजिटल पहल को सफलतापूर्वक लागू करने में सभी अभ्यर्थियों से भी सहयोग करने की अपील की है.

