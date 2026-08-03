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हिमाचल में JOA (लाइब्रेरी) के 71 चयनित अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति, 7 अगस्त तक जॉइनिंग के आदेश

शिमला: करीब लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जूनियर ऑफिस असिस्टेंट (लाइब्रेरी) भर्ती का परिणाम चयनित अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी लेकर आया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सचिव, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग (हमीरपुर) की संस्तुति और विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की सिफारिश के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. प्रदेश के विभिन्न जिलों के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में जॉब ट्रेनी (JOA-लाइब्रेरी) के रूप में तैनात किया गया है.

12,500 मिलेगा मानदेय

सभी को 7 अगस्त तक अपने-अपने संस्थानों में कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए है. निदेशालय के आदेशों के अनुसार सभी नियुक्तियां प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिए जॉब ट्रेनी आधार पर होंगी. इस अवधि में प्रत्येक अभ्यर्थी को 12,500 रुपये प्रतिमाह समेकित मानदेय मिलेगा. दो वर्ष की सेवा सफलतापूर्वक पूरी करने और सरकार द्वारा निर्धारित विभागीय/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही नियमित वेतनमान में नियमितीकरण पर विचार किया जाएगा.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि जॉब ट्रेनी अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को नियमित सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा और नियमित कर्मचारियों को मिलने वाले अधिकांश सेवा लाभ भी लागू नहीं होंगे. हालांकि, सरकारी कार्य से यात्रा करने पर नियमानुसार टीए/डीए मिलेगा और हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा.

आदेशों में यह भी कहा गया है कि प्रशिक्षण अवधि के दौरान विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा. जॉब ट्रेनी को प्रत्येक माह एक दिन का आकस्मिक अवकाश, वर्ष में 10 दिन का मेडिकल अवकाश और 5 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा. महिला जॉब ट्रेनी को नियमानुसार 180 दिन का मातृत्व अवकाश और गर्भपात की स्थिति में अधिकतम 45 दिन का विशेष अवकाश भी प्रदान किया जाएगा.