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हिमाचल में इन्हें भी कांस्टेबल बनने का बड़ा मौका, उम्र सीमा में एक साल की छूट, अब 21 अगस्त तक भर सकेंगे आवेदन

शिमला: हिमाचल प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देख रहे हजारों युवाओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर है. यदि सिर्फ उम्र सीमा के कारण आपका सपना अधूरा रह गया था तो अब आपके पास एक और मौका है. राज्य सरकार के फैसले के बाद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (HPPSC) ने पुलिस कांस्टेबल (पुरुष एवं महिला) भर्ती के लिए सभी वर्गों के अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में एक वर्ष की एकमुश्त छूट देने का निर्णय लिया है.

इतना ही नहीं, युवाओं को आवेदन का अतिरिक्त अवसर देते हुए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि भी 15 दिन बढ़ाकर 21 अगस्त 2026 रात 11:59 बजे तक कर दी गई है. आयोग के इस फैसले से वे अभ्यर्थी भी अब भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे, जो पहले आयु सीमा के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे. ऐसे में पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह फैसला बहुत बड़ी राहत लेकर आया है.

इन्हें दोबारा आवेदन करने की जरुरत नहीं