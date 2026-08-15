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न पेपर लीक, न परीक्षा में धांधली, देश के लिए मिसाल बना हिमाचल लोक सेवा आयोग, जानिए कमीशन के मुखिया रामेश्वर ठाकुर की कड़क कार्यप्रणाली

पेपर लीक पर HPPSC चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर से खास बातचीत ( ETV Bharat )

शिमला: विशाल देश भारत इस समय नीट परीक्षा, झारखंड लोक सेवा आयोग विवाद और पंजाब में पेपर लीक जैसी घटनाओं के कारण अपने युवाओं के आक्रोश से उबल रहा है. ठीक ऐसे समय में हिमाचल प्रदेश लोग सेवा आयोग एक मिसाल पेश करते हुए परीक्षाओं की शुद्धता के ऊंचे पायदान पर खड़ा है. न कोई पेपर लीक न परीक्षा में देरी और न ही आयोग के दामन पर किसी विवाद के छींटे, यह सब संभव हुआ है एक कठोर प्रशासक की सतर्क सेवाओं के कारण. जी हां, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर के मार्गदर्शन में यह संस्था देश के सामने उदाहरण पेश कर रही है. इससे पहले कि हम आयोग की कार्यप्रणाली पर चर्चा करें कुछ शब्द कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के व्यक्तित्व पर दर्ज करना जरूरी है. कैप्टन रामेश्वर सिंह ठाकुर के खाते में दर्ज उपलब्धियां किसी को भी चमत्कृत कर सकती हैं. भारतीय सेना में कैप्टन, एसपीजी सेवाओं के दौरान देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह सहित पूर्व प्रधानमंत्रियों आईके गुजराल, एचडी देवगौड़ा की सुरक्षा व्यवस्था संभालने के बाद आईपीएस अधिकारी के तौर पर राष्ट्रपति पुलिस मेडल, एशिया में वाइल्ड लाइफ क्राइम के खिलाफ अभियान के लिए इंटरपोल एप्रिसिएशन सहित अन्य अनेक उपलब्धियां कैप्टन ठाकुर को एक प्रेरक व्यक्तित्व बनाती हैं. ईटीवी भारत ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से चेयरमैन से बातचीत की है. HPPSC चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर से खास बातचीत (ETV Bharat) 'हम लोग ही सिस्टम को करते हैं फेल' हाल में देशभर में नीट परीक्षा और झारखंड लोकसेवा आयोग में परीक्षा विवादों पर पूछे गए सवाल के जवाब में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा, "यह विवाद अभी शुरू नहीं हुआ है. पहले भी इस तरह के विवाद होते रहे हैं. एग्जाम करने वाली एजेंसियां सिस्टम तो अच्छा बनाती है, लेकिन जब सिस्टम से खिलवाड़ करते हैं या उसमें घुसने की कोशिश करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा रहता है. अगर सिस्टम में जो एसओपी बनाई गई है और नियम बने हैं, उसके हिसाब से सिस्टम को चलाएं तो मेरा मानना है कि सिस्टम कभी फेल नहीं हो सकता है, उसको हम लोग ही फेल करते हैं". परीक्षा एजेंसियों पर अब अधिक नजर परीक्षाओं को लेकर क्या पहले भी विवाद होते थे, इस सवाल के जवाब में लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि पहले भी विवाद होते थे. वर्ष 2019-20 में भी नीट के ऑनलाइन एग्जाम में लीकेज हुई थी. बाकी एजेंसी में भी कभी ना कभी इस तरह के विवाद आते रहे हैं. अब बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है. बच्चों को भविष्य की चिंता रहती है. इसलिए परीक्षा एजेंसियों पर अब लोगों की अधिक नजर रहती है. इससे मामले अब अधिक उजागर हो रहे हैं. रुल्स के हिसाब से चले संस्थाएं भविष्य में परीक्षा में होने वाली धांधलियों को रोके जाने के प्रश्न के उत्तर में रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि जो एसओपी बनाई है, उसके हिसाब से चलें तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का अंदेशा होगा. यूपीएससी के ऊपर कभी उंगली नहीं उठी. अगर हर संस्था रूल के हिसाब से चले किसी व्यक्ति विशेष को ध्यान में रखकर काम ना करें तो कभी इस तरह की समस्या नहीं आएगी. चीजों को छुपाने पर आती है दिक्कतें परीक्षा को लेकर उपजे विवाद के बाद लोगों में कैसे परीक्षा एजेंसियों के प्रति खोया गया विश्वास कैसे लौट सके, इस सवाल के जवाब में चेयरमैन रामेश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि परीक्षा में पारदर्शिता होनी चाहिए. कार्य प्रणाली में पूरी पारदर्शिता और सब कुछ खुला होना चाहिए, लेकिन जहां चीजों को किसी बहाने से छुपाया जाता है तो वहीं ज्यादा दिक्कतें आती हैं.