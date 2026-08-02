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2021 में PM मोदी ने किया था उदघाटन, अब इस हाइड्रो प्रोजेक्ट ने जुलाई में हासिल किया उच्चतम बिजली उत्पादन

HPPCL का सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना ( @HPPCLConclusion )