2021 में PM मोदी ने किया था उदघाटन, अब इस हाइड्रो प्रोजेक्ट ने जुलाई में हासिल किया उच्चतम बिजली उत्पादन
हिमाचल के इस हाइड्रो प्रोजेक्ट ने जुलाई महीने में सबसे ज्यादा 58.15 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन दर्ज किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 7:21 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के उत्तराखंड के साथ लगते सीमा क्षेत्र पर बने हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) के हाइड्रो प्रोजेक्ट ने नई उपलब्धि हासिल की है. साल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी के वर्चुअल उद्घाटन के बाद शुरू हुई 111 मेगावाट क्षमता वाली सावड़ा-कुड्डू जल विद्युत परियोजना ने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया है.
सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन
परियोजना के शुरू होने के बाद से हाइड्रो प्रोजेक्ट ने पहली बार जुलाई महीने में सबसे ज्यादा 58.15 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली उत्पादन दर्ज किया है. यह उपलब्धि 31 जुलाई 2026 को दर्ज की गई. इससे पहले जुलाई 2025 में इसी परियोजना से 57.11 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन हुआ था. परियोजना का इस साल जुलाई का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले बेहतर रहा है और परियोजना निरंतर बेहतर प्रदर्शन कर रही है.
पब्बर नदी पर स्थापित है बैराज
हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड की 111 मेगावाट क्षमता वाली यह जलविद्युत परियोजना शिमला जिले की जुब्बल तहसील के हाटकोटी क्षेत्र में पब्बर नदी पर स्थापित की गई है. परियोजना में हाटकोटी में एक बैराज बनाया गया है, जबकि बिजलीघर कुड्डू में स्थापित है. इस बिजलीघर में 37-37 मेगावाट क्षमता की 3 टर्बाइन लगाई गई हैं, जिनके जरिए बिजली का उत्पादन किया जाता है. परियोजना के संचालन के बाद से यह पहली बार है, जब जुलाई महीने में बिजली उत्पादन का सर्वोच्च स्तर दर्ज किया गया है.
नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए बड़ी उपलब्धि
एचपीपीसीएल के अनुसार, यह उपलब्धि परियोजना के बेहतर संचालन और लगातार प्रभावी कार्यप्रणाली का परिणाम है. साथ ही यह रिकॉर्ड राज्य में स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. परियोजना के जरिए जलविद्युत क्षमता का बेहतर उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश और देश की ऊर्जा आवश्यकताओं में योगदान देने की दिशा में एचपीपीसीएल की प्रतिबद्धता भी इस उपलब्धि से परिलक्षित होती है.