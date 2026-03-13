स्वदेशी HPLC डिवाइस से अब मिनटों में होगी हाई BP और हाइपरटेंशन की जांच, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत
HPLC मेडिकल कॉलेज के 10 डॉक्टर की टीम ने इस मशीन को बनाया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 13, 2026 at 8:48 AM IST
कानपुर: गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज (जीएसवीएम) में बायोकेमेस्ट्री विभाग के डॉक्टरों ने पहली बार एक ऐसी हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी (एचपीएलसी) मशीन बनाई है, जिसकी मदद से अब हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, कैंसर समेत अन्य गंभीर और जटिल बीमारी से पीड़ित मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट जल्द मिल सकेगी.
इस मशीन में मरीजों के ब्लड सैंपल का परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद मशीन से जो परिणाम सामने आएंगे वह अभी तक उपयोग की जाने वाली मशीनों से जहां बहुत अधिक एक्यूरेट होंगे. समय की बचत भी होगी.
एक दिन में ही रिपोर्ट हासिल कर लेंगे: इस मशीन को लेकर बायोकेमेस्ट्री विभाग में प्रोफेसर प्रभा वर्मा ने बताया, मशीन के लिए केंद्र सरकार से पेटेंट मिल गया है. मशीन के नाम में ही हाई परफार्मेंस है. इससे स्पष्ट है, कि हमें मरीजों की ब्लड टेस्टिंग रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल सकेगी. कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, जिनमें रिपोर्ट मिलने में औसतन दो से तीन दिनों का समय लग जाता है, लेकिन एचपीएलसी मशीन से एक दिन में ही रिपोर्ट हासिल कर लेंगे, जिससे मरीजों का बेहतर ढंग से इलाज हो सकेगा.
10 डॉक्टर की टीम ने बनाया मशीन: उन्होंने बताया कि मशीन को बनाने में विभाग से सहायक प्रोफेसर सुमन व प्रियम का अहम योगदान रहा. जबकि जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के 10 डॉक्टर की टीम ने इस मशीन को बनाया है. यह पूरी तरह से स्वदेशी है. बाजारों में इस तरह की मशीनें उपयोग की जा रही हैं उनकी कीमतों के मुकाबले इसकी कीमत बहुत कम होगी.
क्या है एचपीएलसी मशीन: प्रो.प्रभा ने बताया, एचपीएलसी एप्रेटस फॉर लैबोरेट्री यूज एक विशेष उपकरण प्रणाली है, जो तरल माध्यम (मोबाइल फेज) की सहायता से किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न रसायनों को अलग-अलग कर उनका विश्लेषण करती है. यह उपकरण उच्च दाब (हाई प्रेशर) का उपयोग करता है. इसलिए इसे हाई परफार्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है.
जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के के प्राचार्य डॉ. संजय काला ने उन सभी डॉक्टरों को बधाई दी, जिन्होंने एचपीएलसी मशीन तैयार की है.
